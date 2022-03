Domaine Jacques Tissot – Portes Ouvertes Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura Arbois Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10h à 19h Portes ouvertes au Domaine Jacques Tissot

“60 ans” du domaine Dégustations, Fondue comtoise (sur réservation uniquement) Marché de producteurs locaux :

“La perle blanche”, héliciculteur à Saint-Lothain

“Le Dahu”, fromager et salaisons à Pontarlier

“Bertrand Tupin, maître artisan pâtissier à Arbois

“Le Rucher du Djé”, miellerie à Aumont

“Hauts en couleurs” petit artisanat-broderie à Arbois

“Karité et Cie”, savons artisanaux à Buvilly

“Océanne Houillon”, graveuse sur verre à Liesle Expositions de Madame Laure-Anne Duchet, artiste peintre, présente le dimanche de 14 à 18 h. Toutes les mesures sanitaires seront mises en place. courrierjt@yahoo.fr +33 3 84 66 24 54 https://www.domaine-jacques-tissot.fr/actualites.htm Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10h à 19h Portes ouvertes au Domaine Jacques Tissot

