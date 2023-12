Entre parents’thèses Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Entre parents’thèses Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon, 24 janvier 2024, Villenave-d'Ornon. Entre parents’thèses 24 janvier – 29 mai 2024, les mercredis Domaine Jacques-Brel Public Adulte • Gratuit sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T22:00:00+02:00 Être parent, ça s’invente, ça se construit, ça se développe, mais est-ce toujours si facile ? Parfois ça questionne, ça fatigue, ça inquiète. Animée par Marc Florent, psychologue territorial, chaque rencontre thématique s’organise comme une conférence débat à l’attention des parents d’enfants de 0 à 4 ans, sur des questions psycho-éducatives ou de développement concernant l’enfant. Les thèmes abordés peuvent être proposés par les parents, les équipes des structures ou services d’accueil ou le psychologue lui-même. Domaine Jacques-Brel 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Code postal 33140 Lieu Domaine Jacques-Brel Adresse 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Lieu Ville Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Latitude 44.77853 Longitude -0.573113 latitude longitude 44.77853;-0.573113

Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/