Les rencontres emploi Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon, 20 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Les rencontres emploi Lundi 20 novembre, 09h30 Domaine Jacques-Brel

Le 19 novembre, c’est la journée mondiale des assistantes maternelles.

L’occasion de faire connaître ce beau métier, tout en partageant un moment convivial.

Le Service du développement économique, du commerce et de l’emploi, en partenariat avec le service municipal de la Petite enfance, organisent une rencontre qui se déroulera de façon conviviale, autour d’un café. Ce sera l’occasion pour les participants de découvrir le métier, les valeurs et les conditions d’exercice, et d’échanger sur les possibilités de recrutement.

Domaine Jacques-Brel 45 avenue du Maréchal Leclerc, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:30:00+01:00 – 2023-11-20T11:00:00+01:00

