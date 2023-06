Ciné plein air Domaine Jacques-Brel Villenave-d’Ornon, 12 juillet 2023, Villenave-d'Ornon.

Ciné plein air Mercredi 12 juillet, 18h00 Domaine Jacques-Brel Entrée libre sans inscription

A partir de 18 h, les centres socioculturels Villenavais vous invitent pour une soirée cinéma.

Animations et concerts à partir de 18 h et projection du film à 22 h (durée : 1 h 48).

Petite restauration et buvette sur place.

Votre film :

Film d’animation américano-nippo-français en images de synthèse écrit et réalisé par Garth Jennings.

Buster Moon est le propriétaire d’un théâtre au bord de la faillite. Ses spectacles n’ont jamais attiré grand monde et le bâtiment menace de s’écrouler. Buster décide alors, pour renflouer ses caisses, d’organiser un grand concours de chant afin de redonner de la gloire à son théâtre. Seulement, par une faute de frappe sur l’annonce, la récompense du concours passe de 1 000 à 100 000 dollars, attirant une foule d’animaux prêts à tenter leur chance pour réaliser leurs rêves.

Renseignements auprès des centres socioculturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:59:00+02:00

Cine plein air Animation