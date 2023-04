Visite du vignoble du domaine Fournillon Domaine Fournillon Bernouil Catégories d’évènement: Bernouil

Visite du vignoble du domaine Fournillon Domaine Fournillon, 3 juin 2023, Bernouil. Visite du vignoble du domaine Fournillon Samedi 3 juin, 09h00 Domaine Fournillon Entrée libre La vigne plantée avant l’arrivée de l’insecte ravageur à la fin du XIXe siècle continue de pousser à Bernouil. Ces 41 ares de vignes sont une exception. Sa résistance est due au terrain argileux et recouvert de sable.

Cette journée sera l’occasion de visiter la vigne de l’Empereur.

La vigne plantée avant l'arrivée de l'insecte ravageur à la fin du XIXe siècle continue de pousser à Bernouil. Ces 41 ares de vignes sont une exception. Sa résistance est due au terrain argileux et recouvert de sable. Visite de la vigne de l'Empereur et dégustation/vente de produits régionaux (les Papilles Tonnerroises).

