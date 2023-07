Le littoral mon oxygène domaine fierbois Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes Le littoral mon oxygène domaine fierbois Capbreton, 24 juillet 2023, Capbreton. Le littoral mon oxygène 24 – 28 juillet domaine fierbois Entre 226€ et 372 € Ce séjour se déroule au Domaine des fierbois à Capbreton sous tentes. Deux groupes bien définies les 8-10 ans et 11-14 ans ;Les déplacements se font à vélos, casques obligatoires.

Différentes activités sont proposées en fonction des tranches d’âges.

Les participants sont hébergés au Camping du domaine de Fierbois sous tente. Les enfants profiteront des activités du camping sous la responsabilité des animateurs.

Un séjour pour découvrir les richesses des activités et du littoral landais domaine fierbois rue des allouettes capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559646596 »}, {« type »: « link », « value »: « https://centresocialdoubou.wixsite.com/boucau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

