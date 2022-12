Manga et culture japonaise Domaine Equiland, 30 juillet 2022, Cassen.

Manga et culture japonaise 31 juillet – 7 août Domaine Equiland

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine

Avec un animateur spécialiste des mangas et de la culture japonaise, tu parcourras l’univers exaltant de ce célèbre livre japonais ! Tu découvriras l’histoire et les différents styles de mangas et d’animés, ainsi qu’en échangeant atour des personnages, des mangakas, des scénarios ou encore du rôle du manga dans la culture japonaise et mondiale !

Jeune mangaka en herbe ou dessinateur aguerri, tu apprendras de nouvelles techniques de dessin spécifiques pour reproduire tes personnages préférés ou bien en réaliser de nouveaux sortant de ta propre imagination.

Tu seras également initié au jeux de cartes et de plateaux les plus célèbres (Pokemon, DragonBall et autres), activité centrale des jeunes japonais et de l’univers du manga !

Enfin, tu participeras à la découverte de la culture japonaise, avec l’initiation au baseball, le récit de la vie des mangakas, la diffusion et l’échange sur de tes animés préférés, ou encore la tenue de débats autour des différents mangas et de leurs morales !

Aussi des rencontres, du rire, de nouveaux copains … et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 5 séances d’1h au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.

Bubble-foot, Course d’orientation, grands jeux en forêt, tournois sportifs, ping-pong, minigolf, trotinettes, tchoukball, basket, volley, football, activités manuelles et artistiques.

Et en soirées : veillées variées (spectacle, casino, boom …)



