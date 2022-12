Quad Sensations Domaine Equiland Cassen Catégories d’évènement: CASSEN

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine Quad : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) (véhicule thermiques de 50 à 125 cc) : beaucoup d’exercices différents à réaliser. Cet engin tout-terrain passe partout mais peut devenir technique sur certains reliefs ou lors de franchissement d’obstacles

par exemple. Initiation ou perfectionnement sur les chemins du domaine, sur circuit ou en forêt. Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration dans la circulation.

Mécanique : Sensibilisation aux premières notions pour prendre soin de ton quad.

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation. Piscine : 5 à 10 séances d’1 heure selon les conditions météo et la

durée du séjour.

