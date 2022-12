Bande Dessinée Domaine Equiland Cassen Catégories d’évènement: CASSEN

Landes

Bande Dessinée Domaine Equiland, 23 juillet 2022, Cassen. Bande Dessinée 24 – 31 juillet Domaine Equiland

593

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine Accompagné d’un professionnel, tu découvriras les différentes étapes pour

réaliser ta bande dessinée. Tu choisiras ton histoire : humour, drame, action, aventure, passion… à toi de voir, une seule limite, ton imagination. Tu créeras tes personnages, tes dessins, le découpage, le crayonné et en fin de séjour, tu repartiras avec ta réalisation. Si tu le souhaites, on publiera quelques dessins sur le blog du centre.

Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 5 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T00:00:00+02:00

2022-07-31T11:28:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: CASSEN, Landes Autres Lieu Domaine Equiland Adresse 1205 Route du Moulin 40380 cassen Ville Cassen Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Domaine Equiland Cassen Departement Landes

Domaine Equiland Cassen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassen/

Bande Dessinée Domaine Equiland 2022-07-23 was last modified: by Bande Dessinée Domaine Equiland Domaine Equiland 23 juillet 2022 Cassen Domaine Equiland Cassen

Cassen Landes