dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine L’équipe pédagogique sera attentive aux envies de chacun et à la pratique

des activités en toute équité.

Tu décideras de ton rythme de vie et organiseras tes vacances selon tes motivations, dans la mesure où cela est réalisable sans jamais oublier la gestion du budget qui te sera confié.

Un panel d’activités te sera proposé par l’équipe pédagogique, voici quelques exemples :

Escalarbre, piscine, quad, équitation, pêche, bubble-foot, tir à l’arc, bowling, cinéma, canoë, échasses, laserquest, course d’orientation, tchoukball, tennis, slackline, pétanque, balnéo, Flash Mob, nuit en camping, soirée à DAX, randonnées à vélos et toutes autres activités qui

seront proposées par l’ensemble du groupe.

