Detente Equestre 24 – 31 juillet Domaine Equiland

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine de 6 à 8 séances d’1 h 30 d’équitation (selon la durée du séjour). Au programme, de l’hippologie pour faire connaissance avec ton poney ou ton cheval et lui apporter les soins dont il a besoin ; avec le pansage, tu auras l’occasion de partager des moments de complicité avec lui. Il faudra que tu prépares ton cheval avant de partir en balade dans la forêt (balade de 3 heures pour un séjour de 15 jours) ou pour des ateliers en carrière, de la voltige, de l’équifun, du pony-game…

Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.

Piscine : 5 à 10 séances d’1 heure selon les conditions météo et la durée du séjour.

