Moto-Cross Domaine Equiland, 23 juillet 2022, Cassen.

Moto-Cross 24 – 31 juillet Domaine Equiland

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine

Moto : de 6 à 8 séances de 1h30 de pilotage (selon la durée du séjour) sur divers circuits privés ou en forêt et adaptés à l’âge et au niveau de chacun. Tu piloteras une moto PW50,

PW80, TTR90 ou une TTR110 et TTR 125. Beaucoup d’exercices différents (gymkhanas, parcours d’adresse à obstacles…) pour finir sur différents reliefs. Changement constant de circuits pour évoluer vers un pilotage plus technique de la moto. Conduite en forêt : sécurité, respect des autres pour une bonne intégration dans la circulation. Mécanique :

Sensibilisation aux premières notions pour prendre soin de la moto. Aussi, des rencontres, du rire, des nouveaux copains…. et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.

Piscine : 5 à 10 séances d’1 heure selon les conditions météo et la durée du séjour.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T00:00:00+02:00

2022-07-31T11:58:00+02:00