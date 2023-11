Portes ouvertes : Domaine Equestre Le Tilleul Domaine Equestre Le Tilleul Le Tilleul, 23 novembre 2023, Le Tilleul.

Le Tilleul,Seine-Maritime

Nous vous invitons à venir découvrir nos installations et faire connaissance avec notre équipe pédagogique spécialisée dans la médiation équine en bénéficiant d’une séance découverte gratuite pour 5 personnes.

Réservation obligatoire.

Renseignement au 06.60.67.86.11.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Domaine Equestre Le Tilleul Rue de la Sauvagère

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



We invite you to come and discover our facilities and get to know our teaching team specialized in equine mediation, with a free discovery session for 5 people.

Reservations required.

For further information, call 06.60.67.86.11

Le invitamos a venir a descubrir nuestras instalaciones y a conocer a nuestro equipo docente especializado en mediación equina, con una sesión introductoria gratuita para 5 personas.

Imprescindible reservar.

Información en el 06.60.67.86.11

Wir laden Sie ein, unsere Einrichtungen zu entdecken und unser pädagogisches Team kennenzulernen, das auf die Vermittlung von Pferden spezialisiert ist. Sie erhalten eine kostenlose Schnupperstunde für 5 Personen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Informationen unter 06.60.67.86.11

