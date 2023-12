Festival Médiéval Sud Gironde Bestofmedieval Domaine Equestre des Bois de Cabiros Landiras, 8 juin 2024, Landiras.

Landiras Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09

Vous allez être littéralement transportés dans une autre dimension, dans une autre époque, celle du Moyen Age! Venez vivre cette immersion médiévale unique, ludique et pédagogique au cœur même d’une forêt et tout ceci sur 8 hectares en pleine nature.

Temps forts : Grand tournoi de Chevalerie (cascades et joutes équestres), Spectacles de fauconnerie, voltige équestre avec poste hongroise, magie fantastique, marionnettes, jeu inter réactif d’intrigue médiévale et démonstrations de combat médiéval. Mais aussi initiations/formations proposées par un sourcier avec mini conférence, découverte

des plantes aromatiques et médicinales avec dégustation, initiation à l’archerie, le célèbre lancer de haches,….

Domaine Equestre des Bois de Cabiros Lieu-dit Maron

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cadillac-Podensac