Domaine cidricole Famille Dupont Domaine Dupont Victot-Pontfol, vendredi 5 janvier 2024.

Victot-Pontfol Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 11:00:00

fin : 2024-01-05

Un guide vous fait découvrir l’élaboration du cidre et du calvados Dupont et vous emmène dans les vergers, la distillerie et les chais. À la fin de la visite, vous pourrez profiter d’une dégustation de cidre, de pommeau et de calvados ! Visite possible à 11h en français ou en anglais.

Domaine Dupont Lieu-dit La Vigannerie

Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie



