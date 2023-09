[CALVADOS TIME] Balade gourmande Domaine Dupont Victot-Pontfol, 19 septembre 2023, Victot-Pontfol.

Victot-Pontfol,Calvados

Suivez le guide du domaine pour une balade au cœur des vergers, des chais et de la distillerie. Après la visite, dégustez une assiette gourmande et découvrez les accords parfaits entre calvados, cidres et produits du terroir !

Inscription obligatoire..

2023-09-19 11:00:00 fin : 2023-09-19 13:30:00. .

Domaine Dupont La Vigannerie

Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie



Follow the estate guide on a tour of the orchards, cellars and distillery. After the tour, enjoy a gourmet plate and discover the perfect pairing of calvados, cider and local produce!

Registration required.

Siga al guía de la finca en un recorrido por los huertos, las bodegas y la destilería. Tras la visita, disfrute de una comida gourmet y descubra el maridaje perfecto entre el calvados, la sidra y los productos locales

Inscripción obligatoria.

Folgen Sie dem Führer des Weinguts auf einen Spaziergang durch die Obstplantagen, die Weinkeller und die Brennerei. Probieren Sie nach der Führung einen Feinschmeckerteller und entdecken Sie die perfekte Kombination aus Calvados, Cidre und regionalen Produkten!

Anmeldung erforderlich.

