Bal folk à saint Gervais Domaine du Vivier, Saint-Gervais-sur-Roubion (26) Bal folk à saint Gervais Domaine du Vivier, Saint-Gervais-sur-Roubion (26), 3 mars 2024, . Bal folk à saint Gervais Dimanche 3 mars 2024, 15h00 Domaine du Vivier, Saint-Gervais-sur-Roubion (26) 10 euros Bal folk du dimanche après midi, au domaine du Vivier, avec le groupe TROLL’ Trois heures de bal pour se faire du bien en mode collectif en attendant le printemps. source : événement Bal folk à saint Gervais publié sur AgendaTrad Domaine du Vivier, Saint-Gervais-sur-Roubion (26) 930, Chemin Des Trois Communes

baltrad balfolk
Lieu
Domaine du Vivier, Saint-Gervais-sur-Roubion (26)
Adresse
930, Chemin Des Trois Communes
Domaine du Vivier, 26160 Saint-Gervais-sur-Roubion, France
latitude longitude
44.604025;4.899472

