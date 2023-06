Tèrra Aventura : Petits problèmes de vinification Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech, 30 juin 2023, Saint-Aubin-de-Cadelech.

Saint-Aubin-de-Cadelech,Dordogne

Zalambic – Vins et spiritueux

Bienvenue au domaine du Siorac, une propriété viticole familiale fondée en 1818, façonnée par 7 générations ! Située au cœur du Bergeracois, nous allons aujourd’hui découvrir les subtilités de cette appellation, et nous nous intéresserons aux particularités de ce vignoble qui s’étend sur près de 28 hectares !.

Domaine du Siorac

Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Zalambic – Wines and spirits

Welcome to the Domaine du Siorac, a family-owned wine estate founded in 1818, shaped by 7 generations! Located in the heart of the Bergerac region, today we will discover the subtleties of this appellation, and we will look at the particularities of this vineyard which extends over nearly 28 hectares!

Zalambic – Vinos y licores

Bienvenido al Domaine du Siorac, una finca vinícola familiar fundada en 1818 y formada por 7 generaciones ¡Situado en el corazón de la región de Bergerac, vamos a descubrir las sutilezas de esta denominación y veremos las particularidades de este viñedo que se extiende sobre casi 28 hectáreas!

Zalambic – Weine und Spirituosen

Willkommen auf der Domaine du Siorac, einem 1818 gegründeten Familienweingut, das von sieben Generationen geformt wurde! Im Herzen des Bergeracois gelegen, werden wir heute die Feinheiten dieser Appellation entdecken und uns mit den Besonderheiten dieses Weinbergs beschäftigen, der sich über fast 28 Hektar erstreckt!

