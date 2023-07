Balade en trottes électriques | Domaine du Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech, 4 juillet 2023, Saint-Aubin-de-Cadelech.

Saint-Aubin-de-Cadelech,Dordogne

Balades en Trottes électriques dans le vignoble !

Sur réservation directement auprès de notre partenaire « Les Randos de Nico », le mardi en juillet & Août. 2 départs possibles pour 1h d’expérience : 14h30 & 16h.

37€ par personne (avoir plus de 12 ans).

2023-07-04 fin : 2023-07-04 16:30:00. EUR.

Domaine du Siorac Le Siorac

Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Electric trolley rides through the vineyards!

Book directly with our partner « Les Randos de Nico » on Tuesdays in July & August. 2 possible departures for a 1-hour experience: 2.30pm & 4pm.

37? per person (must be over 12)

Paseos en tranvía eléctrico por los viñedos

Reserve directamente con nuestro socio « Les Randos de Nico » los martes de julio y agosto. 2 salidas posibles para 1 hora de experiencia: 14:30 y 16:00.

37? por persona (mayores de 12 años)

Fahrten mit Elektrotrolleys durch die Weinberge!

Auf Reservierung direkt bei unserem Partner « Les Randos de Nico », dienstags im Juli & August. 2 mögliche Abfahrten für 1 Stunde Erlebnis: 14:30 & 16:00 Uhr.

37? pro Person (über 12 Jahre alt)

