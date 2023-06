Visite patrimoine – domaine du Ry-Chazerat – en partenariat avec l’Académie des sciences et l’Office de tourisme SVP Domaine du Ry-chazerat Journet, 19 juillet 2023, Journet.

Visite patrimoine – domaine du Ry-Chazerat – en partenariat avec l’Académie des sciences et l’Office de tourisme SVP 19 juillet et 17 août Domaine du Ry-chazerat Gratuit – Prévoir voiture et bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

En partenariat avec l’Académie des sciences et l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou

Visites sur inscription uniquement – places limitées

Le château du Ry-Chazerat, de l’extérieur à l’intérieur

Mentionné depuis le 15e siècle le château du Ry devient au 19e siècle la propriété d’Adolphe Godin de Lépinay, ingénieur, qui transforme le logis et améliore son vaste domaine agricole.

Adolphe Godin de Lépinay (1821-1888) est l’auteur, souvent méconnu, des plans du canal de Panama tel qu’il a finalement été construit, après l’échec de l’opération menée par Ferdinand de Lesseps. Ingénieur des Ponts et chaussées, il est également à l’origine de nombreux tracés ferroviaires en France et en Algérie.

Il a légué à l’Académie des sciences son manoir et ses terres du Ry-Chazerat. L’Académie des sciences, légataire du domaine, par son projet « Villa Lépinay », s’engage avec les partenaires publics et privés dans un ambitieux projet de promotion des sciences.

Cet été venez découvrir l’histoire fascinante de cet homme et les édifices de son domaine.

À l’occasion de cette visite, vous pourrez découvrir l’histoire du lieu et de son illustre propriétaire Adolphe Godin de Lépinay : le logis et ses salons, les communs et le magnifique parc aménagé au 19e siècle.

Domaine du Ry-chazerat 86290 Journet Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

