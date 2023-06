SOIRÉE BARBECUE AU ROUGE GAZON EN AOÛT Domaine du Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle, 18 août 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

A partir de 19h, barbecue autour d’un buffet à volonté (assortiment de salades, viandes, légumes, fromages et desserts). Soirée animée par Romain DUPUIS et son accordéon magique. Sur réservation uniquement.. Tout public

Vendredi 2023-08-18 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-18 . 39 EUR.

Domaine du Rouge Gazon Le Rouge Gazon

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



From 7pm, a barbecue with an all-you-can-eat buffet (assorted salads, meats, vegetables, cheeses and desserts). Entertainment by Romain DUPUIS and his magic accordion. Reservations required.

A partir de las 19.00 h, barbacoa con buffet libre (ensaladas variadas, carnes, verduras, quesos y postres). Animación a cargo de Romain DUPUIS y su acordeón mágico. Sólo con reserva previa.

Ab 19 Uhr: Barbecue an einem All-you-can-eat-Buffet (Auswahl an Salaten, Fleisch, Gemüse, Käse und Desserts). Abendunterhaltung durch Romain DUPUIS und sein magisches Akkordeon. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES