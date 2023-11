Halloween au Zoo du Reynou Domaine du Reynou Le Vigen, 28 octobre 2023, Le Vigen.

Le Vigen,Haute-Vienne

Du 28 octobre au 5 novembre, de 11h à 15h, nous vous convions à des ateliers spéciaux pour célébrer Halloween en famille :

: Laissez libre cours à votre créativité et sculptez des visages effrayants ou des motifs amusants. Votre citrouille sera ensuite offerte à nos animaux pour un festin délicieux.

: Transformez-vous en sorcière, mort-vivant ou tout autre personnage terrifiant pour l’occasion.

Mais ce n’est pas tout ! Si votre enfant de moins de 12 ans vient déguisé, son entrée sera offerte !

Une belle occasion de passer une journée (terrifiante) en famille..

2023-10-28 fin : 2023-11-05 15:00:00. EUR.

Domaine du Reynou Parc Zoo du Reynou

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From October 28 to November 5, from 11 a.m. to 3 p.m., we invite you to special workshops to celebrate Halloween with your family:

????????? ?? ?????????? : Give free rein to your creativity and carve spooky faces or fun designs. Your pumpkin will then be offered to our animals for a delicious feast.

??????? ?????????? : Transform yourself into a witch, the undead or any other terrifying character for the occasion.

But that’s not all! If your child under 12 comes in disguise, admission is free!

A great opportunity to spend a (terrifying) day with your family.

Del 28 de octubre al 5 de noviembre, de 11.00 a 15.00 horas, te invitamos a participar en talleres especiales para celebrar Halloween en familia:

????????? ?? ?????????? : Da rienda suelta a tu creatividad y talla caras terroríficas o diseños divertidos. Tu calabaza se ofrecerá después a nuestros animales para un delicioso festín.

??????? ?????????? : Transfórmate en bruja, muerto viviente o cualquier otro personaje terrorífico para la ocasión.

¡Pero eso no es todo! Si su hijo menor de 12 años viene disfrazado, ¡entrará gratis!

Una gran oportunidad para pasar un día (terrorífico) en familia.

Vom 28. Oktober bis zum 5. November laden wir Sie von 11 bis 15 Uhr zu besonderen Workshops ein, um Halloween mit der ganzen Familie zu feiern:

??????????? ??????????: Lass deiner Kreativität freien Lauf und schnitz dir gruselige Gesichter oder lustige Muster. Ihr Kürbis wird dann unseren Tieren für ein leckeres Festmahl angeboten.

??????? ??????????: Verwandeln Sie sich für diesen Anlass in eine Hexe, einen Untoten oder eine andere furchterregende Figur.

Aber das ist noch nicht alles! Wenn Ihr Kind unter 12 Jahren verkleidet kommt, ist sein Eintritt kostenlos!

Eine gute Gelegenheit, einen (gruseligen) Tag mit der Familie zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Limoges Métropole