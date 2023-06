Spectacle – Voyagez dans le temps au Parc du Reynou Domaine du Reynou Le Vigen, 8 juillet 2023, Le Vigen.

Le Vigen,Haute-Vienne

Pour la toute première fois au Parc du Reynou, un spectacle tire son inspiration de l’univers du début du XXème siècle, rendant un vibrant hommage à l’histoire limousine. Les acteurs de la Fresque de Bridiers se produisent sur une composition musicale d’époque. Ce spectacle séduira autant les petits que les grands par son authenticité, sa beauté et ses mises en scène captivantes dans le Château et le Parc du Reynou. Les costumes et accessoires, confectionnés par les équipes de la Fresque de Bridiers, ainsi que les chorégraphies vous transporteront au siècle précédent, pour une expérience mémorable.

Profitez d’un repas champêtre avant le spectacle. En compagnie des acteurs du spectacle, vous vous retrouverez à l’ombre du Château, prêt à vous délecter d’une cuisine exquise.

19h30 : repas

21h30 : spectacle

Réservation sur le site internet en lien..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 23:00:00. EUR.

Domaine du Reynou Parc Zoo du Reynou

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the very first time at Parc du Reynou, a show draws its inspiration from the world of the early 20th century, paying a vibrant tribute to Limousin history. Actors from La Fresque de Bridiers perform to period music. The show will appeal to young and old alike with its authenticity, beauty and captivating staging in the Château and Parc du Reynou. The costumes and accessories, made by the Fresque de Bridiers teams, and the choreography will transport you back to the previous century, for a memorable experience.

Enjoy a country-style meal before the show. In the company of the cast, you’ll find yourself in the shadow of the Château, ready to feast on exquisite cuisine.

7:30pm: meal

9:30 pm: show

Reservations on the website.

Por primera vez en el Parque del Reynou, un espectáculo se inspira en el universo de principios del siglo XX para rendir un vibrante homenaje a la historia del Lemosín. El elenco de La Fresque de Bridiers actúa con música de época. Este espectáculo seducirá a grandes y pequeños por su autenticidad, su belleza y su cautivadora puesta en escena en el Castillo y el Parque del Reynou. El vestuario y el atrezzo, confeccionados por los equipos de La Fresque de Bridiers, así como las coreografías, le transportarán al siglo pasado para vivir una experiencia memorable.

Disfrute de una comida campestre antes del espectáculo. En compañía de los actores del espectáculo, se encontrará a la sombra del Château, listo para disfrutar de una exquisita cocina.

19.30 h: comida

21.30 h: espectáculo

Las reservas pueden realizarse en el sitio web.

Zum allerersten Mal wird im Parc du Reynou ein Schauspiel aufgeführt, das seine Inspiration aus der Welt des frühen 20. Jahrhunderts bezieht und der Geschichte der Limousine eine große Ehre erweist. Die Schauspieler des Freskos von Bridiers treten zu einer musikalischen Komposition aus der Zeit auf. Dieses Spektakel wird durch seine Authentizität, seine Schönheit und seine fesselnden Inszenierungen im Schloss und im Park von Reynou sowohl Groß als auch Klein begeistern. Die Kostüme und Requisiten, die von den Teams des Freskos von Bridiers angefertigt wurden, sowie die Choreographien versetzen Sie in das vorige Jahrhundert und sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.

Genießen Sie vor der Aufführung ein ländliches Essen. Gemeinsam mit den Schauspielern der Aufführung finden Sie sich im Schatten des Schlosses wieder und sind bereit, sich an einer exquisiten Küche zu erfreuen.

19.30 Uhr: Mahlzeit

21.30 Uhr: Aufführung

Reservierung auf der verlinkten Website.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole