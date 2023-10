Visite thématique « Balade botanique au fil des saisons » Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Rayol-Canadel-sur-Mer, 25 novembre 2023, Rayol-Canadel-sur-Mer.

Visite thématique « Balade botanique au fil des saisons » Samedi 25 novembre, 11h00 Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Tarif réduit : 10 € (enfant 6-17 ans, étudiant, demandeur d’emploi), Adulte : 16 €, Adolescent (6-17 ans) : 10 €, Enfant (6-17 ans) : 10 €, Etudiant : 10 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Accès au Jardin inclus.

Au fil des chemins et des saisons, guidés par un botaniste du Domaine du Rayol, vous aurez l’opportunité de connaître le nom des plantes du Jardin des Méditerranées.

Il vous révélera leurs secrets et leur esthétisme à travers leurs fruits, leurs graines, leurs feuillages ou, plus classiquement, leurs fleurs, avant de les nommer enfin. Ce rendez-vous saisonnier amènera son lot d’étonnements, de connaissances, de formes et de senteurs.

Ces flâneries botaniques sont des moments d’échange autour de l’histoire et des adaptations des plantes : pourquoi certaines fleurissent l’hiver, pourquoi d’autres portent le nom d’une région dans laquelle elles ne poussent pas, ou pourquoi certaines sont toxiques quand d’autres sont comestibles, etc.

C’est donc un véritable voyage botanique dans l’espace et dans le temps qui vous est proposé, dans le but d’observer et de découvrir l’évolution et la diversité des espèces qui composent les onze paysages du Jardin des Méditerranées.

Sur réservation uniquement.

Durée : 2h

Activité organisée par Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-thematique-balade-botanique-au-fil-des-saisons

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belges), 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

