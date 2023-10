Visite thématique « 100 ans d’Histoire au Domaine du Rayol » Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Rayol-Canadel-sur-Mer, 18 novembre 2023, Rayol-Canadel-sur-Mer.

Visite thématique « 100 ans d’Histoire au Domaine du Rayol » Samedi 18 novembre, 11h00 Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Tarif réduit : 10 € (6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés), Adulte : 16 €, Adolescent : 10 € (6-17 ans), Enfant : 16 € (6-17 ans), Etudiant : 10 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Accès au Jardin inclus.

Dans quel contexte a été fondé le Domaine du Rayol ? Qui a fait bâtir ces majestueuses villas ? Qui étaient ses propriétaires et comment vivaient-ils au Rayol ? Comment est née l’idée du Jardin des Méditerranées ?

Autant de questions auxquelles cette visite se propose de répondre, à travers un parcours chronologique conduisant aux lieux emblématiques du Domaine. Nous évoquerons les grandes dates qui ont marqué son évolution, faisant le parallèle avec l’histoire de la Côte d’Azur et en particulier de la corniche des Maures et de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. Photographies et documents anciens permettront de mieux se plonger dans le passé.

Comme une initiation à l’Histoire de l’architecture et de l’art des jardins sur la Côte d’Azur au XXe siècle, vous apprendrez à observer et analyser le style et la conception des différentes bâtisses et fabriques du Domaine : l’Hôtel de la Mer, le Bastidon, la Ferme, la villa Rayolet (sous réserve), la Pergola, le puits et la Maison de la Plage n’auront plus de secret pour vous.

Dans le jardin, certaines plantes aujourd’hui intégrées aux paysages créés par Gilles Clément sont également des témoins de l’Histoire : il sera intéressant d’aller les interroger.

La visite s’adresse à tout public curieux de l’histoire et du patrimoine.

Attention toutefois, il y aura quelques escaliers à monter !

Sur réservation uniquement.

Durée : 2h30

Activité organisée par Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-thematique-100-ans-dhistoire-au-domaine-du-rayol

