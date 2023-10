Cet évènement est passé Visite thématique « Balade nocturne » Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Rayol-Canadel-sur-Mer Catégories d’Évènement: Rayol-Canadel-sur-Mer

Var Visite thématique « Balade nocturne » Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Rayol-Canadel-sur-Mer, 2 juin 2023, Rayol-Canadel-sur-Mer. Visite thématique « Balade nocturne » 2 juin – 4 août, les vendredis Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Tarif réduit : 10 € (enfant 6-17 ans, étudiant, demandeur d’emploi), Adulte : 16 €, Adolescent (6-17 ans) : 10 €, Enfant (6-17 ans) : 10 €, Etudiant : 10 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. Accès au Jardin inclus. Aux heures les plus fraîches de la journée, accompagnés d’un guide, vous découvrirez le Jardin des Méditerranées sous un autre angle. La pénombre invite à utiliser tous les sens : l’écoute, l’odorat, le toucher… Dans le calme, bercés par les bruits de la nature, le jardin s’apprécie d’une autre manière. Au bord de mer, le rythme des vagues et l’odeur des pins plongent le visiteur dans une ambiance estivale. La lune, quant à elle, sans caprice de la nature, apparaît tranquillement derrière la pointe du figuier au milieu du ciel étoilé. Au détour d’un chemin, peut être croiserez-vous un des habitants discrets du jardin ? Renard, fouine, batracien, chauves-souris… Au hasard de ces rencontres, le sentiment d’être un invité dans ce milieu naturel s’impose. Enfin, posés sur la terrasse de la Villa Rayolet, nichée au cœur du Domaine, vous pouvez laisser aller votre imagination. A quoi ressemblait la vie des premières familles dans ce lieu d’exception ? Savaient-ils apprécier, comme vous, une balade en fin de journée … Cette visite, accessible à tous, est donc avant tout un moment d’échange et d’apaisement. Pour plus de confort, il est recommandé de se munir d’une lampe de poche. La marche nocturne nécessite parfois un petit soutien, n’hésitez pas à prendre un bâton de marche pour vous aider ! Sur réservation uniquement.

Durée : 2h30

Activité organisée par Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-thematique-balade-nocturne

2023-06-02T22:30:00+02:00 – 2023-06-03T01:00:00+02:00

2023-08-04T22:30:00+02:00 – 2023-08-05T01:00:00+02:00
Nature Sortie nature

