Visite thématique « L’Odyssée des Mimosas » 21 janvier – 25 février Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Tarif réduit : 10 € (enfant 6-17 ans, étudiant, demandeur d’emploi), Adulte : 16 €, Adolescent (6-17 ans) : 10 €, Enfant (6-17 ans) : 10 €, Etudiant : 10 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Tarif groupe à partir de 15 personnes.

On les croirait implantés naturellement depuis toujours dans le maquis méditerranéen. Et pourtant, les mimosas (en latin, des Acacia) sont originaires de régions très lointaines, toutes situées dans l’hémisphère sud : Australie, Afrique, Chili… Rapportés de voyages depuis le début du XIXe siècle, d’abord pour l’intérêt de leur parfum, puis par curiosité botanique, les mimosas ont conquis nos jardins et espaces littoraux. En effet, chaque tige ou fleur coupée permet à l’Acacia dealbata, le mimosa commun, de drageonner au niveau des racines, permettant alors la repousse systématique d’un nouveau sujet ! La plupart des autres espèces n’ont pas ce caractère envahissant et présentent une folle diversité de feuillages, de formes et de tailles, avec toujours pour fleurs ces glomérules en forme de pompons jaunes.

En janvier et février, le jardin australien du Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du littoral dans le Var, resplendit grâce aux nombreux mimosas en fleur.

Pour les découvrir et tout savoir sur ces rois de l’hiver, le Domaine du Rayol propose des visites sur le thème des mimosas : un véritable tour du monde à la rencontre de la quarantaine d’espèces que compte Le Jardin des Méditerranées. Découverte d’espèces aux feuillages variés, aux floraisons décalées, aux parfums intenses, c’est aussi l’occasion d’apprendre comment entretenir et acclimater les mimosas mais également de comprendre la nécessité de limiter l’essor de l’Acacia dealbata, cette espèce envahissante et très inflammable.

Ces visites bénéficient du label Balade Nature Commentée. Elles font également partie de La Route du Mimosa, un voyage parfumé de 130 km sur les traces du mimosa de Bormes-les-Mimosas à Grasse.

Durée : 2h

Activité organisée par Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-thematique-lodyssee-des-mimosas

