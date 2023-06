Journées Portes Ouvertes au Domaine du Rayol Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerrannées, Avenue Jacques Chirac, (anciennement Avenue des Belg Rayol-Canadel-sur-Mer, 4 décembre 2022, Rayol-Canadel-sur-Mer.

On redécouvre en hiver, sur cette propriété du Conservatoire du littoral, des paysages méditerranéens verdoyants et les spectaculaires floraisons de plantes de l’hémisphère sud : mimosas et Hakeas d’Australie, Aloes et Proteas sud-africaines…, le tout sous de magnifiques lumières rasantes. Autant d’atouts qui font de ce jardin, niché au pied du massif des Maures et les pieds dans l’eau, un lieu de balade idéal en hiver…

Et pour fêter l’arrivée de cette nouvelle saison, le Domaine du Rayol organise deux Journées Portes Ouvertes, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022. Exceptionnellement, l’entrée est gratuite pour tous durant ces deux jours !

Programme

Visites guidées du jardin :

Visite des « coulisses » du Jardin : pour découvrir comment est entretenu Le Jardin des Méditerranées, et des espaces habituellement réservés aux jardiniers, comme la zone technique.

Samedi et dimanche à 10h (sans réservation).

Visite « découverte » du Jardin: un tour du monde des paysages méditerranéens, à la découverte notamment des floraisons australes visibles en hiver.

Samedi et dimanche à 14h30 (sans réservation).

Animations pour petits et grands :

Atelier brico-déco de fabrication de décorations de Noël en matériaux du jardin, avec l’association Philia.

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Présentation des activités de la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA.

Signature du 100e contrat Esprit parc national – Port-Cros :

Célébration du 100e produit Esprit parc national – Port-Cros, le Domaine du Rayol intégrant cette marque de qualité pour plusieurs de ses prestations proposées aux visiteurs.

Samedi à 12h.

Exposition :

Vernissage de l’exposition « Le Cantique des oiseaux », de Katia Kameli.

Samedi à 16h.

Installations sculpturales, aquarelles et œuvre cinématographique réalisée au cœur du Jardin des Méditerranées composent ensemble une interprétation libre autour du célèbre texte « La conférence des oiseaux » du poète persan Farîd-ud-Dîn Attâr, emblématique du soufisme fondé sur la sagesse universelle.

Exposition à découvrir jusqu’au 5 mars 2023.

A La Librairie des Jardiniers :

Dédicaces des auteurs de l’Encyclopédie des plantes libres – Toutes les familles de plantes à fleurs sauvages d’Europe (Ed. Ulmer): Pierre et Délia Vignes, Nicole Marchal, Annie Aboucaya.

Dimanche de 14h à 16h30.

Idées cadeaux à La Librairie des Jardiniers (3 000 références pour tous, des plus petits aux plus érudits, et jeux pour enfants).

Au restaurant Le Café des Jardiniers :

Les Journées Portes Ouvertes au Domaine du Rayol, un événement France Bleu Provence

