Concert Domaine du Quenet Assérac, 16 septembre 2023, Assérac.

Concert Samedi 16 septembre, 19h00 Domaine du Quenet Entrée libre, participation en conscience, réservation souhaitée

Concert

Sarah Clenet : contrebasse

Thomas Jacquot : sithar

Françoise Pelherbe : chant, flûte, poèmes

Au pied du majestueux chêne du Quenet, les trois musicien.nes improvisateur.rices vous feront découvrir et partager leurs univers musicaux dans la joie et l’énergie qui naissent de la rencontre. Au coeur des vibrations du chant et des cordes, une musique en résonance avec le paysage sera au rendez-vous.

www.sarahclenet.com

www.thomasjsitar.com

Domaine du Quenet 44410 Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vaste domaine entre mer et campagne, à la lisière de la Brière, Le Quenet accueillera vos projets de vacances, séminaires, stages bien-être, résidence d'artiste… Gîte jusqu'à 14 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:15:00+02:00

Sarah Clenet