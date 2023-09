Danse et musique Domaine du Quenet Assérac, 16 septembre 2023, Assérac.

Danse et musique Samedi 16 septembre, 17h00 Domaine du Quenet entrée libre participation en conscience

« Dessine-moi une ligne »

spectacle danse et musique à destination de la petite enfance

Sarah Clénet : contrebasse

Elodie Brillon : danse

Ce spectacle parle de la fragilité et de la joie des premiers instants : du réveil, de l’éclosion, de la rencontre. A travers une fresque de lignes visibles et invisibles, cette pièce invite au bonheur de la découverte, aux balbutiements du son et aux élans du mouvement. Une ode à la rencontre du sonore, de la danse et d’un paysage.

Production : La tête la première

www.sarahclenet.com

Domaine du Quenet 44410 Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vaste domaine entre mer et campagne, à la lisière de la Brière, Le Quenet accueillera vos projets de vacances, séminaires, stages bien-être, résidence d'artiste… Gîte jusqu'à 14 personnes.

Elodie Brillon