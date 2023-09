Visite interactive du parc du château : un regard neuf sur les arbres d’ici et d’ailleurs Domaine du Quenet Assérac, 16 septembre 2023, Assérac.

Visite commentée et interactive du parc : découvrez la vie secrète des arbres, ceux d’ici et arrivés d’ailleurs, par un amateur passionné et passionnant d’ « avenir », association pour la valorisation des écosystèmes naturels et des interventions respectueuses. Visite pour petits et grands dans le cadre magique du domaine, où les arbres ont contemplé l’histoire des hommes.

Domaine du Quenet 44410 Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0650302160 https://www.facebook.com/domaineduquenet https://www.facebook.com/domaineduquenet;https://instagram.com/domaineduquenet?utm_source=qr&igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ%3D%3D [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100083387586540 »}] Vaste domaine entre mer et campagne, à la lisière de la Brière, Le Quenet accueillera vos projets de vacances, séminaires, stages bien-être, résidence d’artiste… Gîte jusqu’à 14 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

