Balade solidaire Domaine du Plessis Migné, 2 juin 2024, Migné.

Migné,Indre

Marchons ensemble pour aider la recherche à vaincre mes maladies rares…

Dimanche 2024-06-02 08:30:00 fin : 2024-06-02 . 5 EUR.

Domaine du Plessis

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire



Let’s walk together to help research to beat my rare diseases.

Caminemos juntos para ayudar a la investigación para vencer mis enfermedades raras.

Lassen Sie uns gemeinsam laufen, um der Forschung zu helfen, meine seltenen Krankheiten zu besiegen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Brenne