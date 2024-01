Eysines goes Soul – Festival de musique Domaine du Pinsan Eysines, vendredi 28 juin 2024.

Eysines goes Soul – Festival de musique Venez vivre un moment festif lors de la nouvelle édition d’Eysines goes Soul le 28 juin 2024 ! Vendredi 28 juin, 18h30 Domaine du Pinsan Billetterie en ligne.

Début : 2024-06-28T18:30:00+02:00 – 2024-06-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-28T18:30:00+02:00 – 2024-06-28T23:59:00+02:00

Festival Rock’n’Soul & grouve

Allez Les Filles et la Ville d’Eysines vous invitent à venir pique-niquer et danser au théâtre de verdure du domaine du Pinsan. Eysines Goes Soul, c’est ambiance Soul, Blues et groove sur Bordeaux Métropole pour bien commencer l’été.

Programme 2024

Musique

Food

Feu d’artifice !

Domaine du Pinsan Domaine du Pinsan, Eysines Eysines 33320 La Forêt Gironde Nouvelle-Aquitaine

