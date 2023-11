Journée de ramassage des déchets Domaine du Pinsan Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Journée de ramassage des déchets Domaine du Pinsan Eysines, 18 novembre 2023, Eysines. Journée de ramassage des déchets Samedi 18 novembre, 13h30 Domaine du Pinsan Entrée gratuite sur inscription Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, venez participer à la journée de ramassage des déchets, proposée par le Conseil municipal des enfants.

Au programme :

13h30

rencontre à la salle festive du Pinsan avec les ambassadeurs du tri de Bordeaux métropole, création des groupes et départ pour le ramassage des déchets. 15h30

Tri des déchets ramassés avec les conseils des ambassadeurs du tri et les agents de la ville. 16h30

Goûter pour tous offert par la Ville Événement gratuit ouvert aux adultes comme aux enfants. Sur inscription : https://www.billetweb.fr/journee-de-ramassage-des-dechets Domaine du Pinsan rue René Antoune Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-de-ramassage-des-dechets »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/journee-de-ramassage-des-dechets »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00 recyclage atelier Service de communication – Eysines Détails Catégories d’Évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Domaine du Pinsan Adresse rue René Antoune Eysines Ville Eysines Departement Gironde Lieu Ville Domaine du Pinsan Eysines latitude longitude 44.872416;-0.652699

Domaine du Pinsan Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/