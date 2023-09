Journée Sport ensemble Handi-valide Domaine du Pinsan Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Journée Sport ensemble Handi-valide Domaine du Pinsan Eysines, 11 octobre 2023, Eysines. Journée Sport ensemble Handi-valide Mercredi 11 octobre, 10h00 Domaine du Pinsan Gratuit Une journée « sport ensemble » Handi-valide organisée en lien avec Conseil Départemental de la Gironde.

Venez découvrir des sports de 10h à 17h au Domaine du Pinsan.

Des athlètes paralympiques seront présents tout au long de la journée.

Téléchargez le flyer Domaine du Pinsan rue René Antoune Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.eysines.fr/wp-content/uploads/2023/09/A5-Depliant-SportetHandicap-EYSINES-15092023-web-HD-1.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

