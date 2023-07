Fête des assos Domaine du Pinsan Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Fête des assos Domaine du Pinsan Eysines, 9 septembre 2023, Eysines. Fête des assos Samedi 9 septembre, 14h00 Domaine du Pinsan Gratuit Venez rencontrer les bénévoles pour échanger avec eux sur les modalités d’inscription, la vie de leur club, la pratique de leurs loisirs… ➡️ En complément des associations eysinaises,vous pourrez rencontrer les services culture et sport ⚽️ de la mairie pour vous faire délivrer la carte de réduction sport/culture, à destination des enfants de 2 à 18 ans et des jeunes de 18 à 25 ans en études ou en recherche d’emploi. ➡️ Le service petite enfance de la mairie et la Caf seront aussi présents pour échanger sur les différents modes de garde du jeune enfant et vous renseigner sur les métiers de la petite enfance (assistant·es matenel·les en crèche familiale ou en tant qu’indépendant·es) Domaine du Pinsan rue René Antoune Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

