Rendez-vous soul et groove aussi culte qu’incontournable, le théâtre de verdure du Domaine du Pinsan accueille la 19e édition du festival Eysines Goes Soul. Domaine du Pinsan Domaine du Pinsan Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dîner les pieds dans l’herbe et la tête dans les notes de musique ! Vendredi 30 juin 2023, Allez Les Filles et la Ville d’Eysines vous invitent à venir pique-niquer et danser au théâtre de verdure du domaine du Pinsan. Eysines Goes Soul, c’est ambiance Soul, Blues et groove sur Bordeaux Métropole pour bien commencer l’été. La soirée aura lieu comme chaque année au domaine du Pinsan, grande esplanade verdoyante qui accueillera petits et grands pour pique-niquer sous le soleil et faire la fête. Au programme de cette soirée, quatre groupes sélectionnés avec passion par Allez Les Filles, un feu d’artifice offert par la Ville d’Eysines et le Foodmarket et ses délicieux foodtrucks ! Programmation complète à venir ! La soirée se tient au clair de lune, au théâtre de verdure du domaine du Pinsan (repli à la salle du Vigean en cas d’intempéries).

