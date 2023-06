Séjour ados entre montage et mer dans le Pays Basque domaine du pignada Anglet, 30 juillet 2023, Anglet.

Séjour ados entre montage et mer dans le Pays Basque 30 juillet – 4 août domaine du pignada COMPLET 100€ par jeune

Le lieu du séjour est localisé à Anglet, située au bord de l’océan Atlantique, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. C’est une ville côtière réputée pour ses nombreux spots de surf.

Anglet est situé à 335km de l’Accueil Jeunes de Mareuil.

L’HEBERGEMENT

Nous serons hébergés dans un établissement pour groupe « Le Domaine du Pignada », 1 Allée de l’Empereur. Cet hébergement de groupe est agréé jeunesse et sport et éducation nationale par la SDJES.

Nous avons choisi une pension complète avec hébergement en chambre de 2 à 8 lits. Le lieu d’accueil dispose de tous les aménagements nécessaires et obligatoires à la tenue d’un accueil de mineurs (blocs sanitaire, WC, infirmerie …).

LE PUBLIC ACCUEILLI

Ce séjour permet d’accueillir et d’accompagner un public prioritaire situé en zone rurale.

Ce public répond à un repérage réalisé par l’équipe éducative de l’Accueil Jeunes. Le projet a été de les motiver, de les rassembler afin de les rendre acteurs de leurs loisirs en construisant un séjour éducatif accompagné.

Nous essaierons de créer un groupe où la parité de genre sera effective. Cependant, nous sommes conscients que la fréquentation des filles sur les structures ados reste faible et difficile à mobiliser.

Ces jeunes ciblés sont connus des structures jeunesse du territoire. Cela permet un accueil et un accompagnement sécurisant, rassurant tant pour les jeunes, les familles que pour l’équipe d’encadrement.

Le groupe est constitué de 16 jeunes, ayant entre 11 et 17 ans. Le groupe est composé de 8 filles et 8 garçons ; la moyenne d’âge est de … ans.

La priorité est accordée aux jeunes qui n’ont pas participé au séjour TREMPLIN de début de vacances.

Ce groupe de jeunes est accompagné par 3 professionnels de l’animation de la structure jeunesse et pour compléter l’encadrement des Brevets d’état relatifs à des activités spécifiques sont sollicités.

LA DUREE DU SEJOUR ET LE TRANSPORT

Le départ se fait le Dimanche 30 Juillet, sur le parking de la salle des fêtes de Mareuil, aux alentours de 9h. Le retour se fera le Vendredi 4 Aout, vers 22h au même lieu de rendez-vous, après avoir mangé.

Le séjour dure donc 6 jours et 5 nuits.

Le trajet s’effectue avec 2 minibus de 9 places et une twingo pour la directrice du séjour. La distance est de 335 km (aller) et la durée du trajet est estimée à 4h30, pauses comprises.

Sur place, nous privilégierons les déplacements à pied ou en transport en commun (navettes pour les plages), mais nous serons tout de même amenés à utiliser les minibus afin de découvrir certains sites.

Aucune navette ne sera proposée pour le départ ou pour le retour.

domaine du pignada anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.dronneetbelle.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T08:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

surf culture basque

e-sushi.fr