STAGE COUP DE POUCE 28 août – 1 septembre Domaine du Parc de la Mauny

Fin août, alors que de certains jeunes prépareront leur sac de classe, un groupe de 12 jeunes entre 8 et 11 ans prolongera ses vacances, doigts de pieds en éventail et amusement garanti ! C’est au cœur du joli Parc boisé de La Mauny, à 25 minutes de St Georges, que les enfants élargiront leurs champs des possibles pendant 5 jours de stage. Ils feront grandir leur confiance en leurs capacités, ils développeront une bonne et saine estime d’eux-mêmes, ils gagneront en sérénité et en liberté de choix. C’est à travers des activités de grimpe dans les arbres, de brain gym (travail du corps pour stimuler l’écoute, la lecture, la compréhension, la mémorisation…), de jeux collectifs, de découverte de la nature, de contes théâtralisés et de rencontres quotidiennes avec des animaux à soigner et à accompagner que les jeunes évolueront pendant la semaine. Tout un programme pour partir à la découverte de ses trésors intérieurs, pour expérimenter la vie en groupe et apprendre à s’adapter sereinement aux multiples interactions du monde… pour une rentrée tout en douceur.

Domaine du Parc de la Mauny Parc de la Mauny 49770 Longuenée en Anjou La Meignanne 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire

