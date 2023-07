Allons voir ! Domaine du Moulin Riche Concressault Catégories d’Évènement: Cher

Concressault Allons voir ! Domaine du Moulin Riche Concressault, 16 septembre 2023, Concressault. Allons voir ! 16 et 17 septembre Domaine du Moulin Riche A_llons voir !_ est un parcours d’art contemporain qui se développe sur plusieurs sites patrimoniaux ruraux : granges pyramidales du Joliveau (Assigny), granges du Moulin Riche (Concressault), et de Vailly-sur-sauldre ; lavoirs de Barlieu, Thou, Villegenon; silos de Badinbeau (Barlieu).

Des artistes contemporains internviennent au regard de ces bâtiments et nous les font découvrir sous un nouveau jour. Domaine du Moulin Riche Le Moulin-Riche 18260 Concressault Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rectangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille d’ouvriers. Route de Blancafort à la sortie du village de Concressault et entrée du chemin à 1 km Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

