Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 15:45:00

fin : 2024-01-05 16:30:00 . Le Roudouscope (roudoù signifie empreinte en breton) est l’outil indispensable des curieux de nature. Il permet d’identifier facilement les empreintes des animaux. Venez fabriquer le vôtre ! .

Domaine du Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne

