Les Zest’ivales by Festi’Zac Domaine du Mazeau Saint-Priest-Taurion, 22 juillet 2023, Saint-Priest-Taurion.

Saint-Priest-Taurion,Haute-Vienne

Pas besoin d’attendre le mois de septembre (Festi’Zac) pour se retrouver. On se donne rendez-vous le à Saint-Priest-Taurion avec les groupes « Seekers », « DJ Erwan » et en dernière partie de soirée « Faut qu’ca guinche » à l’énergie débordante interprètera ses textes engagés ou intimes sur une musique aux influences rock et tsiganes..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Domaine du Mazeau Route du Mazeau

Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



No need to wait until September (Festi?Zac) to get together. We’re looking forward to seeing you in Saint-Priest-Taurion with the bands « Seekers », « DJ Erwan » and, in the last part of the evening, « Faut qu’ca guinche », whose boundless energy will perform its engaged or intimate texts on a music with rock and gypsy influences.

No hace falta esperar a septiembre (Festi?Zac) para reunirse. Acompáñenos en Saint-Priest-Taurion con los grupos « Seekers », « DJ Erwan » y, en la parte final de la velada, « Faut qu’ca guinche », cuya energía desbordante les permitirá interpretar sus letras comprometidas o intimistas con un sonido influenciado por el rock y la música gitana.

Sie müssen nicht bis September (Festi?Zac) warten, um sich zu treffen. In Saint-Priest-Taurion treten die Gruppen « Seekers » und « DJ Erwan » auf, und im letzten Teil des Abends wird die Gruppe « Faut qu’ca guinche » mit ihrer überschäumenden Energie ihre engagierten oder intimen Texte zu einer Musik mit Rock- und Zigeunereinflüssen vortragen.

