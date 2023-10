La Zontienne 2023 Domaine du Mas d’Escattes Nîmes, 8 octobre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

En partenariat avec la MAIRIE DE NIMES et la REGION OCCITANIE, le ZONTA CLUB NIMES ROMAINES vous donne rendez-vous sur l’ancien stade de Courbessac Nimes.

Les parcours se dérouleront sur le Domaine du Mas D ‘ Escattes..

Domaine du Mas d’Escattes

Nîmes 30000 Gard Occitanie



In partnership with the MAIRIE DE NIMES and the REGION OCCITANIE, the ZONTA CLUB NIMES ROMAINES invites you to the former Courbessac Nimes stadium.

The courses will take place on the Domaine du Mas D ‘ Escattes.

La ZONTA CLUB NIMES ROMAINES, en colaboración con el MAIRIE DE NIMES y la REGIÓN OCCITANIE, se complace en invitarle al antiguo estadio de Courbessac en Nimes.

Los cursos tendrán lugar en el Domaine du Mas D ‘ Escattes.

In Zusammenarbeit mit der MAIRIE DE NIMES und der REGION OCCITANIE lädt Sie der ZONTA CLUB NIMES ROMAINES auf das ehemalige Stadion von Courbessac Nimes ein.

Die Laufstrecken werden auf der Domaine du Mas D ‘ Escattes verlaufen.

