GOGO PENGUIN Domaine du Mas de Grille 2 rue Théophraste Renaudot Saint-Jean-de-Védas, 7 décembre 2023, Saint-Jean-de-Védas.

Saint-Jean-de-Védas,Hérault

Ne manquez pas le concert de GoGo Penguin le 07 décembre 2023 à 20h à Victoire 2 !.

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 23:00:00. EUR.

Domaine du Mas de Grille

2 rue Théophraste Renaudot

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie



Don’t miss the GoGo Penguin concert on December 07, 2023 at 8pm at Victoire 2!

¡No te pierdas el concierto de GoGo Penguin el 07 de diciembre de 2023 a las 20:00 en Victoire 2!

Verpassen Sie nicht das Konzert von GoGo Penguin am 07. Dezember 2023 um 20 Uhr im Victoire 2!

