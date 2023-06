Découverte de la faune et la flore en baie de Somme Domaine du lieudieu Beauchamps Beauchamps Catégories d’Évènement: Beauchamps

Somme Découverte de la faune et la flore en baie de Somme Domaine du lieudieu Beauchamps, 25 août 2023, Beauchamps. Découverte de la faune et la flore en baie de Somme 25 – 30 août Domaine du lieudieu Domaine du lieudieu beauchamps le lieu dieu Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cscbarleduc.centres-sociaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.29.45.20.56 »}, {« type »: « email », « value »: « coordinationcscbld@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T07:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:30:00+02:00

2023-08-30T07:00:00+02:00 – 2023-08-30T21:30:00+02:00 colo apprenante baie de somme Domaine du lieudieu Détails Catégories d’Évènement: Beauchamps, Somme Autres Lieu Domaine du lieudieu Adresse beauchamps le lieu dieu Ville Beauchamps Departement Somme Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Domaine du lieudieu Beauchamps

Domaine du lieudieu Beauchamps Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauchamps/

Découverte de la faune et la flore en baie de Somme Domaine du lieudieu Beauchamps 2023-08-25 was last modified: by Découverte de la faune et la flore en baie de Somme Domaine du lieudieu Beauchamps Domaine du lieudieu Beauchamps 25 août 2023