Du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 (Sans transport) : 690 euros

Le Lieu Dieu vous propose sur place de nombreuses activités à varier en fonction de la saison et des envies des jeunes pour leur faire vivre des vacances inoubliables. Activités Équestres Sur place un centre équestre ouvert à l'année vous permet de faire découvrir aux jeunes l'équitation. De la simple séance de familiarisation avec l'animal pour nouer les premiers contacts à la séance montée. Il y en a pour tous les âges et tous les budgets. Activités nautiques Sur l'étang Robinson, la plage aménagée pour profiter des différents terrains sportifs (volley-ball, pétanque, speed-ball…) et des pédalos et planches de paddle !

Du 29 juillet 2023 au 5 août 2023 (Avec transport) : 800 euros

Du 29 juillet 2023 au 12 août 2023 (Avec transport) : 1380 euros

Du 29 juillet 2023 au 12 août 2023 (Sans transport) : 1270 euros

Du 5 août 2023 au 12 août 2023 (Avec transport) : 800 euros

Du 5 août 2023 au 12 août 2023 (Sans transport) : 690 euros

Vous pouvez bénéficier du cumul des aides financières et notamment d’une aide MDPH pour les enfants ayant une notification.

