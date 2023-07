A la découverte de la Dordogne Domaine du Lac de Miel Beynat Catégories d’Évènement: Beynat

Corrèze A la découverte de la Dordogne Domaine du Lac de Miel Beynat, 8 juillet 2023, Beynat. A la découverte de la Dordogne 8 – 15 juillet Domaine du Lac de Miel 450 Séjour de 8 jours 7 nuits au camping 4* du lac de Miel.Hébergement sous tente. Les participants partiront à la découverte des célèbres Grottes de Lascaux, du gouffre de Padirac, de la maison fortifiée de Reignac ou encore du chateau de Val. Pour se détendre, le camping est équipé d’une piscine et situé au bord d’un lac proposant diverses activités aquatiques. Tout pour passer un séjour culturel et ludique. Domaine du Lac de Miel lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesfrancas52.wixsite.com/francas52/sejours-courts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00 séjours vacances dordogne Détails Catégories d’Évènement: Beynat, Corrèze Autres Lieu Domaine du Lac de Miel Adresse lac de Miel Ville Beynat Departement Corrèze Age min 10 Age max 14 Lieu Ville Domaine du Lac de Miel Beynat

