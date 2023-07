Un été entre ciel et terre Domaine du Houssay, 72700 Spay Spay, 31 juillet 2023, Spay.

Un été entre ciel et terre 31 juillet – 4 août Domaine du Houssay, 72700 Spay Gratuit selon critères ou 150€

Vivre un vrai temps de vacances tout en apprenant !

Tout en respectant le rythme naturel de l’enfant, les colos apprenantes s’appuient sur des techniques de renforcement des apprentissages via des animations récréatives mixant découvertes, expérimentations, valorisations.

Sur l’ensemble du séjour seront proposées des animations aux thématiques variées. Nos ateliers ont pour vocation de sensibiliser les enfants et les jeunes au vivre ensemble, à la citoyenneté, aux pratiques artistiques, sportives et culturelles. Les ateliers sont encadrés par des animateurs qualifiés et compétents dans l’encadrement de groupes d’enfants.

Astronomie :

Le séjour Petite Ourse permettra aux enfants de faire leurs premiers pas en astronomie et d’acquérir un premier niveau d’autonomie pour : repérer et identifier au moins cinq constellations, viser Mars, Saturne ou Jupiter avec une lunette astronomique, observer le Soleil sans danger et faire la différence entre les étoiles et les planètes en construisant un système solaire.

Sports :

Les enfants seront initiés à des activités sportives qui favorisent la coopération et l’esprit d’équipe. Ils pourront ainsi découvrir des jeux tels que : le tir à l’arc, le hockey sur gazon et des jeux d’eau.

La semaine sera également rythmée par des grands jeux, veillées, sans oublier la vie quotidienne et le vivre ensemble.

Domaine du Houssay, 72700 Spay

Les Francas de la Sarthe