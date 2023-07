Mini séjour Découverte à Spay Domaine du Houssay, 72700 Spay Spay, 10 juillet 2023, Spay.

Mini séjour Découverte à Spay 10 – 13 juillet Domaine du Houssay, 72700 Spay sur inscriptions en Mairie. Tarifs en fonction des ressources des familles

Ce séjour permettra aux enfants de faire leurs

premiers pas en astronomie et d’acquérir un

premier niveau d’autonomie pour :

• Repérer et identifier au moins 5 constellations

• Viser Mars, Saturne ou Jupiter avec une lunette

astronomique

• Observer le Soleil sans danger

• Faire la différence entre les étoiles et les

planètes en construisant un système solaire.

Les enfants vivront et expérimenteront des

activités scientifiques pour comprendre ce qui

coule, ce qui flotte, l’électricité statique et les

réactions chimiques. Enfin l’observation se

poursuivra par la construction de différents

objets volants : hélicoptères, cerfs-volants et

avions.

Domaine du Houssay, 72700 Spay 72700 Spay Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.coulaines.fr/actualites/ete-2023-decouvrez-le-guide-jeunesse/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:30:00+02:00 – 2023-07-10T19:30:00+02:00

2023-07-13T10:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

spay sciences