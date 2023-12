Clôture de fin de saison Domaine du Hautacam Beaucens, 1 décembre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Parce qu’il y a toujours une fin… On vous donne RDV le midi pour clôturer notre belle saison d’hiver ! Au programme : concert, menu spécial au restaurant « Le Hautacam » et une montagne d’animations pour petits et grands !.

2024-03-10 12:00:00 fin : 2024-03-10 . EUR.

Domaine du Hautacam HAUTACAM

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Because there’s always an end… We’re looking forward to seeing you at lunchtime to round off our wonderful winter season! On the program: a concert, a special menu at the « Le Hautacam » restaurant and a mountain of entertainment for young and old!

Porque siempre hay un final… Te esperamos a la hora de comer para poner el broche de oro a nuestra magnífica temporada de invierno En el programa: un concierto, un menú especial en el restaurante « Le Hautacam » y una montaña de animaciones para grandes y pequeños

Weil es immer ein Ende gibt… Wir geben Ihnen ein RDV am Mittag, um unsere schöne Wintersaison abzuschließen! Auf dem Programm stehen ein Konzert, ein spezielles Menü im Restaurant « Le Hautacam » und ein Berg von Animationen für Groß und Klein!

